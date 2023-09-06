Нехватка места на диске базы данных стала причиной остановки всех заводов Toyota
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Об этом говорится на сайте компании.
В релизе отмечается, что специалисты во время работ, направленных на сохранение данных, провели их систематизацию и уничтожение скопившихся в базе данных.
«Из-за того, что на диске, использовавшемся в работе, не хватило места, возник сбой, в результате которого система остановилась», — говорится в сообщении.
29 августа автоконцерн Toyota из-за сбоя приостановил работу всех заводов в стране.
На следующий день работа заводов была восстановлена.