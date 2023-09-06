Нехватка места на диске базы данных стала причиной остановки всех заводов Toyota

В Toyota сообщили, что причиной остановки работы в Японии всех заводов автоконцерна стала нехватка места на диске базы данных.

Об этом говорится на сайте компании.

В релизе отмечается, что специалисты во время работ, направленных на сохранение данных, провели их систематизацию и уничтожение скопившихся в базе данных.

«Из-за того, что на диске, использовавшемся в работе, не хватило места, возник сбой, в результате которого система остановилась», — говорится в сообщении.

29 августа автоконцерн Toyota из-за сбоя приостановил работу всех заводов в стране.

На следующий день работа заводов была восстановлена.