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Нехватка места на диске базы данных стала причиной остановки всех заводов Toyota

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В Toyota сообщили, что причиной остановки работы в Японии всех заводов автоконцерна стала нехватка места на диске базы данных.
Нехватка места на диске базы данных стала причиной остановки всех заводов Toyota
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте компании.

В релизе отмечается, что специалисты во время работ, направленных на сохранение данных, провели их систематизацию и уничтожение скопившихся в базе данных.

«Из-за того, что на диске, использовавшемся в работе, не хватило места, возник сбой, в результате которого система остановилась», — говорится в сообщении.

29 августа автоконцерн Toyota из-за сбоя приостановил работу всех заводов в стране.

На следующий день работа заводов была восстановлена.

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