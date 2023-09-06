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Лидеры стран АСЕАН призвали к ядерному и космическому разоружению

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Лидеры стран АСЕАН в заявлении по итогам 43-го саммита в Джакарте призвали международное сообщество отказаться от ядерного оружия и использовать космос только в мирных целях.
Лидеры стран АСЕАН призвали к ядерному и космическому разоружению
  • AFP

«Мы подтвердили, что доступ к космическому пространству является неотъемлемым правом всех государств и что использование космического пространства должно осуществляться исключительно в мирных целях и на коллективное благо человечества», — цитирует РИА Новости заявление.

Также было выражено беспокойство по поводу снижения  эффективности механизмов нераспространения ядерного оружия.

Лидеры стран АСЕАН призвали ядерные державы признать необходимость полной ликвидации ядерного оружия.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Соединённые Штаты провоцируют Россию на ядерный конфликт, вмешиваясь в дела Украины.

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