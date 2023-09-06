Лидеры стран АСЕАН призвали к ядерному и космическому разоружению
- AFP
«Мы подтвердили, что доступ к космическому пространству является неотъемлемым правом всех государств и что использование космического пространства должно осуществляться исключительно в мирных целях и на коллективное благо человечества», — цитирует РИА Новости заявление.
Также было выражено беспокойство по поводу снижения эффективности механизмов нераспространения ядерного оружия.
Лидеры стран АСЕАН призвали ядерные державы признать необходимость полной ликвидации ядерного оружия.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Соединённые Штаты провоцируют Россию на ядерный конфликт, вмешиваясь в дела Украины.