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Нарышкин: Запад неверно оценил потенциал России и не нанёс ей военное поражение

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Запад просчитался в своих желаниях нанести военное поражение России, потому что неверно оценил её потенциал.
Нарышкин: Запад неверно оценил потенциал России и не нанёс ей военное поражение
  • РИА Новости

Об этом заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

«Вознамерившись нанести «военное поражение», а затем и вовсе «расчленить» Россию, наши западные противники просчитались. Это касается в первую очередь оценки нашего потенциала», — отметил он в интервью журналу «Национальная оборона».

В частности, заявил Нарышкин, в начале 2022 года звучали «совершенно фантастические прогнозы — вплоть до «краха» российской экономики в считанные месяцы в условиях ужесточающихся санкций».

Ранее бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что стратегия НАТО в отношении украинского кризиса не привела к искомому результату.

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