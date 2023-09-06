Французский генерал Делавард: Россия положит конец конфликту на своих условиях

Французский генерал Доминик Делавард заявил в эфире программы «Соловьёв LIVE», что контрнаступление России положит конец украинскому конфликту на условиях Москвы.

«Я думаю, в какой-то момент мы его увидим, и это положит конец этой войне на условиях России», — сказал военный.

При этом он заявил, что «никакой надежды для Украины нет».

Кроме того, Делавард обратил внимание на то, что конфликт идёт не только на поле боя, но и в политике и экономике.

Ранее бывший разведчик американской армии Тони Шаффер допустил, что Вооружённым силам Украины придётся сменить тактику и перейти к глухой обороне.