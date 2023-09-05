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Число жертв взрывов на АЗС в Румынии возросло до пяти

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Число жертв взрывов на автомобильной заправочной станции в румынском городе Креведия возросло до пяти человек.
Число жертв взрывов на АЗС в Румынии возросло до пяти
  • Gettyimages.ru
  • © Ajax9

Об этом сообщает телеканал Digi 24.

По данным телеканала, погибшим оказался гражданин Непала.

Ранее сообщалось о четырёх погибших.

Кроме того, стало известно, что в результате взрывов восемь домов сгорело и ещё 11 было повреждено.

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