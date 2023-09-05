Число жертв взрывов на АЗС в Румынии возросло до пяти
Число жертв взрывов на автомобильной заправочной станции в румынском городе Креведия возросло до пяти человек.
- Gettyimages.ru
- © Ajax9
Об этом сообщает телеканал Digi 24.
По данным телеканала, погибшим оказался гражданин Непала.
Ранее сообщалось о четырёх погибших.
Кроме того, стало известно, что в результате взрывов восемь домов сгорело и ещё 11 было повреждено.
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