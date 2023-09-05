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В Англии призвали проверить все больницы на предмет крошащегося бетона

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Служба здравоохранения Англии призвала провести проверку состояния всех больниц на предмет наличия в их конструкции определённого типа бетона, который может привести к обрушению здания.
В Англии призвали проверить все больницы на предмет крошащегося бетона
  • Gettyimages.ru
  • © David Sacks

Об этом сообщила газета Telegraph.

«Служба здравоохранения Англии распорядилась провести срочную проверку больниц на наличие армированного автоклавного ячеистого бетона», — говорится в сообщении.

На настоящий момент известно о 41 больнице, в конструкции которых присутствует такой тип бетона.

Ранее сообщалось, что в Британии пациентов с ожирением лечат на первом этаже из-за рисков обрушения здания.

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