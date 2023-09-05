Власти Южной Кореи заявили, что следят за возможным визитом Ким Чен Ына в Россию

Во внешнеполитическом ведомстве Южной Кореи заявили, что власти страны внимательно следят за возможным визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

«По поводу последних тенденций, связанных с Северной Кореей, мы ведём плотное общение по линии компетентных органов Южной Кореи и США», — цитирует РИА Новости заявление представителя МИД.

Также официальный представитель отметил, что все члены ООН должны соблюдать резолюции Совета Безопасности, включающие запрет на торговлю оружием с КНДР.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Ким Чен Ын в сентябре планирует посетить Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Позднее президент США Джо Байден не ответил на просьбу журналистов прокомментировать утверждения СМИ о якобы возможной встрече Путина с лидером Северной Кореи.