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Генсек ШОС заявил об актуальности юридического сотрудничества в рамках союза

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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин заявил об актуальности юридического сотрудничества в рамках ШОС.

Как он сказал, выступая на открытии десятого совещания министров юстиции государств — членов организации, в настоящий момент страны и народы региона возлагают особые надежды на повышение роли ШОС.

«Все более очевидным становится значение юридического и судебного сотрудничества как необходимой поддержки и опоры для взаимодействия в других областях», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет углублять сотрудничество в области права со странами ШОС.

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