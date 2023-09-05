Генсек ШОС заявил об актуальности юридического сотрудничества в рамках союза

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин заявил об актуальности юридического сотрудничества в рамках ШОС.

Как он сказал, выступая на открытии десятого совещания министров юстиции государств — членов организации, в настоящий момент страны и народы региона возлагают особые надежды на повышение роли ШОС.

«Все более очевидным становится значение юридического и судебного сотрудничества как необходимой поддержки и опоры для взаимодействия в других областях», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет углублять сотрудничество в области права со странами ШОС.