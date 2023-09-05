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Global Times: прозрачность перевозки будет ключом к возрождению зерновой сделки

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Младший научный сотрудник Центра исследований России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн выразил мнение, что обеспечение прозрачности механизма транспортировки зерна является ключом к возрождению «Черноморской инициативы».

Об этом пишет государственное китайское издание Global Times.

Цуй Хэн отметил, что вопрос заключается в контроле транспортировки приемлемым для обеих сторон способом.

По словам эксперта, успех зерновой сделки зависит от того, сможет ли Запад соблюдать соглашение.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Также российский президент Владимир Путин заявил о готовности реанимировать зерновую сделку после выполнения её условий.

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