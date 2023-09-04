Лихачёв выразил надежду на встречу с главой МАГАТЭ Гросси 25 сентября в Вене

Глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв выразил надежду, что его встреча с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси состоится на полях конференции агентства в Вене 25 сентября.

По его словам, в состав российской делегации на конференции войдут представители «Росатома», Министерства иностранных дел, а также Ростехнадзора.

«Я очень надеюсь, что у нас на полях этой конференции пройдёт предметная встреча с генеральным директором МАГАТЭ», — цитирует Лихачёва РИА Новости.

Ранее сообщалось, что очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС в Энергодаре.