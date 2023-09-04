Лихачёв выразил надежду на встречу с главой МАГАТЭ Гросси 25 сентября в Вене
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- © Shuji Kajiyama
По его словам, в состав российской делегации на конференции войдут представители «Росатома», Министерства иностранных дел, а также Ростехнадзора.
«Я очень надеюсь, что у нас на полях этой конференции пройдёт предметная встреча с генеральным директором МАГАТЭ», — цитирует Лихачёва РИА Новости.
Ранее сообщалось, что очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС в Энергодаре.