Узнать больше

Лихачёв выразил надежду на встречу с главой МАГАТЭ Гросси 25 сентября в Вене

Короткая ссылка
Глава российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв выразил надежду, что его встреча с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси состоится на полях конференции агентства в Вене 25 сентября.
Лихачёв выразил надежду на встречу с главой МАГАТЭ Гросси 25 сентября в Вене
  • AP
  • © Shuji Kajiyama

По его словам, в состав российской делегации на конференции войдут представители «Росатома», Министерства иностранных дел, а также Ростехнадзора.

«Я очень надеюсь, что у нас на полях этой конференции пройдёт предметная встреча с генеральным директором МАГАТЭ», — цитирует Лихачёва РИА Новости.

Ранее сообщалось, что очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС в Энергодаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить