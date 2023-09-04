МИД Венгрии: Будапешт сохранит соглашения с Москвой в сфере энергетики

Венгерские власти намерены сохранить соглашения с Россией в области энергетики и будут вести с Москвой необходимые переговоры.

Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто во время встречи с венгерскими послами в других странах.

Он отметил, что по этому вопросу будут продолжаться дискуссии, однако Венгрия не станет поддаваться никакому давлению. Также Сийярто сообщил, что власти сохранят открытыми каналы связи с Россией для урегулирования украинского конфликта.

«Закрытие каналов связи приведёт к тому, что исчезнет сама надежда на мир. Поэтому мы сохраним открытыми каналы связи с Россией», — передаёт ТАСС слова министра.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт считает правильным предоставить России гарантии безопасности, в том числе о непринятии Украины в НАТО.