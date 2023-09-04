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Захарова предложила провести тест на умственные способности экс-постпреда США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на предложение экс-постпреда США при ООН, претендентки на выдвижение на пост главы государства Никки Хейли проводить тесты на умственные способности для выдвиженцев на высшие должности предложила начать с неё.
Захарова предложила провести тест на умственные способности экс-постпреда США
  • РИА Новости

«Думаю, есть смысл первый тест провести на Никки Хейли. Особенно после её бредового заявления о том, что Кремль убил Чуркина. Крайне своевременная инициатива, конечно», — написала Захарова в Telegram.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что конгрессмены потребовали от президента США Джо Байдена пройти тест на когнитивные способности.

Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США за всё время и заявил, что находится в расцвете сил.

По данным на конец апреля, рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента упал до рекордно низкого показателя — 37% — с момента его инаугурации.

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