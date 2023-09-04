Milliyet: Эрдоган заявит Путину о готовности стать посредником по Украине

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, как ожидается, заявит, что готов взять на себя роль посредника по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом сообщила газета Milliyet со ссылкой на источники.

По данным источников, Эрдоган заявил, что готов оказать всяческую поддержку для установления прочного мира, в том числе в организации прямых переговоров.

Также газета пишет, что перед встречей Эрдогана и Путина есть надежда на то, что Россия вернётся к зерновой сделке.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Сочи 4 сентября будут обсуждать взаимное сотрудничество, а также международную проблематику.