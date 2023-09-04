Milliyet: Эрдоган заявит Путину о готовности стать посредником по Украине
- AP
- © Luca Bruno
Об этом сообщила газета Milliyet со ссылкой на источники.
По данным источников, Эрдоган заявил, что готов оказать всяческую поддержку для установления прочного мира, в том числе в организации прямых переговоров.
Также газета пишет, что перед встречей Эрдогана и Путина есть надежда на то, что Россия вернётся к зерновой сделке.
Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Сочи 4 сентября будут обсуждать взаимное сотрудничество, а также международную проблематику.