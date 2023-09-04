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Milliyet: Эрдоган заявит Путину о готовности стать посредником по Украине

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, как ожидается, заявит, что готов взять на себя роль посредника по урегулированию конфликта на Украине.
Milliyet: Эрдоган заявит Путину о готовности стать посредником по Украине
  • AP
  • © Luca Bruno

Об этом сообщила газета Milliyet со ссылкой на источники.

По данным источников, Эрдоган заявил, что готов оказать всяческую поддержку для установления прочного мира, в том числе в организации прямых переговоров. 

Также газета пишет, что перед встречей Эрдогана и Путина есть надежда на то, что Россия вернётся к зерновой сделке.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Сочи 4 сентября будут обсуждать взаимное сотрудничество, а также международную проблематику.

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