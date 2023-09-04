Канцелярия: Эрдоган обсудит с правительством переговоры с Путиным 5 сентября

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведёт 5 сентября заседание правительства для обсуждения итогов переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в канцелярии Эрдогана.

«5 сентября состоится заседание кабинета министров под председательством господина президента», — сказано в заявлении.

Отмечается, что будут обсуждаться итоги переговоров с Путиным.

Кроме того, планируется затронуть события в Турции и экономику.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган во время переговоров в Сочи 4 сентября будут обсуждать взаимное сотрудничество, а также международную проблематику.