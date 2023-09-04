Узнать больше

Канцелярия: Эрдоган обсудит с правительством переговоры с Путиным 5 сентября

Короткая ссылка
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведёт 5 сентября заседание правительства для обсуждения итогов переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи.
Канцелярия: Эрдоган обсудит с правительством переговоры с Путиным 5 сентября
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в канцелярии Эрдогана.

«5 сентября состоится заседание кабинета министров под председательством господина президента», — сказано в заявлении.

Отмечается, что будут обсуждаться итоги переговоров с Путиным.

Кроме того, планируется затронуть события в Турции и экономику.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган во время переговоров в Сочи 4 сентября будут обсуждать взаимное сотрудничество, а также международную проблематику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить