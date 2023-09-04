Канцелярия: Эрдоган обсудит с правительством переговоры с Путиным 5 сентября
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в канцелярии Эрдогана.
«5 сентября состоится заседание кабинета министров под председательством господина президента», — сказано в заявлении.
Отмечается, что будут обсуждаться итоги переговоров с Путиным.
Кроме того, планируется затронуть события в Турции и экономику.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган во время переговоров в Сочи 4 сентября будут обсуждать взаимное сотрудничество, а также международную проблематику.