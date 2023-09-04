Парламентарий Гемпель: Зеленского будет ждать разгром и капитуляция
Об этом информирует РИА Новости.
«Зеленского будет ждать разгром и капитуляция. На нас давить не нужно, это опасно», — сказал Гемпель.
По его словам, правительство Зеленского «практически уничтожило Украину во всех сферах». При этом парламентарий добавил, что сделать подобное с Крымом «им не удастся».
Ранее в RS отметили, что желание Украины захватить Крым приведёт к тяжёлым последствиям для ВСУ.
Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.