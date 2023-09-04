Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что попытки украинского президента Владимира Зеленского организовать вторжение на полуостров закончатся для него капитуляцией.

Об этом информирует РИА Новости.

«Зеленского будет ждать разгром и капитуляция. На нас давить не нужно, это опасно», — сказал Гемпель.

По его словам, правительство Зеленского «практически уничтожило Украину во всех сферах». При этом парламентарий добавил, что сделать подобное с Крымом «им не удастся».

Ранее в RS отметили, что желание Украины захватить Крым приведёт к тяжёлым последствиям для ВСУ.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.