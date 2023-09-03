Узнать больше

Моди: развитие связей со странами Африки остаётся приоритетом для Индии

Короткая ссылка
Индия считает одним из главных приоритетов развитие связей с африканскими странами.
Моди: развитие связей со странами Африки остаётся приоритетом для Индии
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в интервью агентству Press Trust of India.

«Африка является для нас одним из главных приоритетов даже в рамках «Большой двадцатки», — заявил Моди.

Он отметил, что Индия и Африка имеют тысячелетние культурные и торговые связи, а также общую историю движений против колониализма.

Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что центр экономической и политической жизни будет постепенно смещаться в Азию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить