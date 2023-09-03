Моди: развитие связей со странами Африки остаётся приоритетом для Индии

Индия считает одним из главных приоритетов развитие связей с африканскими странами.

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в интервью агентству Press Trust of India.

«Африка является для нас одним из главных приоритетов даже в рамках «Большой двадцатки», — заявил Моди.

Он отметил, что Индия и Африка имеют тысячелетние культурные и торговые связи, а также общую историю движений против колониализма.

Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что центр экономической и политической жизни будет постепенно смещаться в Азию.