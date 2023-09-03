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Sabah: в ООН предложили оценить ущерб аммиакопроводу Тольятти — Одесса

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Сотрудники ООН в рамках новых предложений по вопросу возобновления зерновой сделки призвали оценить ущерб, который был нанесён аммиакопроводу Тольятти — Одесса.
Sabah: в ООН предложили оценить ущерб аммиакопроводу Тольятти — Одесса
  • РИА Новости

Об этом сообщила газета Sabah со ссылкой на источники.

«Для облегчения поставок российского аммиака на рынки подчёркивается, что необходимо начать работу по оценке ущерба трубопроводов, повреждённых в результате военных действий», — говорится в заявлении.

7 июня Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что взрыв аммиакопровода направлен на разрушение зерновой сделки.

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