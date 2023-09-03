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Байден выразил соболезнования в связи со смертью дипломата Ричардсона

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Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью экс-постпреда Соединённых Штатов при ООН Билла Ричардсона.

«Вероятно, самым долгоживущим наследием станет работа Билла по освобождению американцев, которых удерживали в самых опасных местах на земле... Мы с Джилл выражаем нашу любовь его семье», — говорится в заявлении американского лидера.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Ричардсон скончался в возрасте 75 лет во сне в своём доме в Массачусеттсе.

Он был постпредом США в ООН с 1997 по 1998 год.

Также Ричардсон занимал пост министра энергетики страны с 1998 по 2001 год.

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