Байден выразил соболезнования в связи со смертью дипломата Ричардсона

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью экс-постпреда Соединённых Штатов при ООН Билла Ричардсона.

«Вероятно, самым долгоживущим наследием станет работа Билла по освобождению американцев, которых удерживали в самых опасных местах на земле... Мы с Джилл выражаем нашу любовь его семье», — говорится в заявлении американского лидера.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Ричардсон скончался в возрасте 75 лет во сне в своём доме в Массачусеттсе.

Он был постпредом США в ООН с 1997 по 1998 год.

Также Ричардсон занимал пост министра энергетики страны с 1998 по 2001 год.