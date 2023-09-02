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AC: США из-за помощи Киеву потерпят поражение на Украине и Тайване

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Соединённые Штаты из-за оказываемой Киеву поддержки проиграют России на Украине и Китаю на Тайване. Такое мнение высказал обозреватель Брэдли Делвин в статье для издания The American Conservative.

Как пишет автор статьи, скоро помощь Тайваню со стороны Вашингтона будет более затруднительной и дорогостоящей на фоне сокращённых запасов из-за поддержки Украины.

«Внешнеполитический истеблишмент, проигравший в Ираке и Афганистане, закладывает основу для поражения в двух войнах — против России и Китая», — говорится в публикации.

Как пишет Делвин, к настоящему моменту фиксируется отставание в поставках оружия Тайваню на $19 млрд, «частично вызванное тем, что США отдают приоритет поставкам оружия Украине».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден собирается запросить у конгресса финансирование для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины.

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