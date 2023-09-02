NBC: в Пентагоне обсуждают ротацию более четырёх тысяч военных США в Европе

В Пентагоне обсуждают ротацию более 4 тыс. американских военных в Восточной Европе.

«В Пентагоне обсуждается вопрос о ротации более 4 тыс. американских военнослужащих, находящихся в Восточной Европе», — сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Уточняется, что в начале 2022 года США начали направлять дополнительные войска союзникам по НАТО в страны Восточной Европы. Их срок пребывания выйдет в 2024 году.

В феврале глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о переброске дополнительных сил в Европу, так как впереди «могут быть трудные времена».

По словам Остина, это было сделано в качестве ответа на «самую срочную угрозу безопасности Европы со времён конца Второй мировой войны».