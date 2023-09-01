Кирби: критика контрнаступления ВСУ делу не помогает, но прогресс есть

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что критика контрнаступления ВСУ «делу не помогает».

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, любой наблюдатель за контрнаступлением ВСУ не может не признать, что сейчас украинцы «достигли прогресса».

При этом Кирби отметил, что смотреть со стороны и критиковать партнёра, когда он пытается продвинуться в «кровавых, ужасных и жестоких условиях», — делу не помогает.

Ранее в Минобороны России сообщили, что командование украинской армии намеренно бросает в «мясные» штурмы личный состав ВСУ без прикрытия во время так называемого контрнаступления.

В ведомстве также заявили, что в период с 25 августа по 1 сентября военнослужащие России из Запорожской группировки уничтожили почти 1 тыс. украинских военных, которые предприняли 44 попытки наступать на российские подразделения на этом участке фронта.