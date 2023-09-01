В ВС Польши опровергли информацию о нарушении её вертолётом границы Белоруссии
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Об этом пишет ТАСС.
По его словам, такого нарушения не было.
«Речь идёт о лжи и провокации со стороны Белоруссии», — сказал Горышевский.
Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии проинформировал о том, что военный вертолёт Польши нарушил белорусскую границу.
Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава проанализирует заявление Белоруссии о нарушении белорусской границы польским вертолётом.