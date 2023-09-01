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В МИД заявили о злоупотреблении США, Франции и Британии полномочиями в СБ ООН

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Российская сторона обеспокоена злоупотреблениями со стороны представителей Соединённых Штатов, Франции и Великобритании полномочиями в Совбезе ООН.
В МИД заявили о злоупотреблении США, Франции и Британии полномочиями в СБ ООН
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сказано в заявлении МИД России о принятии резолюции Совета Безопасности ООН по продлению мандата Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Как отмечает ведомство, обеспокоенность вызывает тенденция к злоупотреблению со стороны представителей западной «тройки» в Совбезе (Соединённые Штаты, Франция и Великобритания) имеющимися у них полномочиями в качестве «неформальных кураторов досье в интересах продвижения своих политических установок, в том числе в области миротворчества».

21 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ООН должны дать объективную оценку фактам преследования русскоязычных правозащитников.

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