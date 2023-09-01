Лавров: расчёты на возобновление отношений с Западом построены на песке

Расчёты тех, кто сокрушается по поводу обрушения отношений с Западом и рассчитывает на их возобновление, построены на песке. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, тот курс, который был утверждён Западом в плане нанесения стратегического поражения России, никуда не ушёл, и Москва это понимает.

«Даже если вдруг Запад предложит вернуться к контактам, то мы будем думать, стоит ли нам это делать и в каких областях», — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия не станет идти на взаимодействие с западными странами в тех сферах, от которых зависит безопасность страны.

Ранее Лавров отметил, что Россия не имеет желания «угробить» доллар, США сами перестают обеспечивать его роль, которая для всех была приемлема.