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Лавров: расчёты на возобновление отношений с Западом построены на песке

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Расчёты тех, кто сокрушается по поводу обрушения отношений с Западом и рассчитывает на их возобновление, построены на песке. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: расчёты на возобновление отношений с Западом построены на песке
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

По его словам, тот курс, который был утверждён Западом в плане нанесения стратегического поражения России, никуда не ушёл, и Москва это понимает.

«Даже если вдруг Запад предложит вернуться к контактам, то мы будем думать, стоит ли нам это делать и в каких областях», — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия не станет идти на взаимодействие с западными странами в тех сферах, от которых зависит безопасность страны.

Ранее Лавров отметил, что Россия не имеет желания «угробить» доллар, США сами перестают обеспечивать его роль, которая для всех была приемлема.

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