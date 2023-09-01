Лавров: расчёты на возобновление отношений с Западом построены на песке
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По его словам, тот курс, который был утверждён Западом в плане нанесения стратегического поражения России, никуда не ушёл, и Москва это понимает.
«Даже если вдруг Запад предложит вернуться к контактам, то мы будем думать, стоит ли нам это делать и в каких областях», — добавил Лавров.
Он подчеркнул, что Россия не станет идти на взаимодействие с западными странами в тех сферах, от которых зависит безопасность страны.
Ранее Лавров отметил, что Россия не имеет желания «угробить» доллар, США сами перестают обеспечивать его роль, которая для всех была приемлема.