Рамасвами: США совершили ошибку, подорвав «Северные потоки»

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил в интервью Fox News, что Вашингтон совершил ошибку, подорвав российские трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

«Мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы», — сказал он.

Ранее Рамасвами заявил, что власти США вводят граждан в заблуждение о происходящем на Украине.

Кроме того, он выступил против помощи Украине.