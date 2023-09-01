Рамасвами: США совершили ошибку, подорвав «Северные потоки»
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил в интервью Fox News, что Вашингтон совершил ошибку, подорвав российские трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
«Мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы», — сказал он.
Ранее Рамасвами заявил, что власти США вводят граждан в заблуждение о происходящем на Украине.
Кроме того, он выступил против помощи Украине.
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