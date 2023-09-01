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Финский генерал Товери: Запад боится давать ВСУ современную технику из-за России

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Экс-глава разведки финского генштаба, генерал-майор в отставке Пекка Товери заявил, что Запад поставляет ВСУ в основном устаревшие машины, так как боится, что при передаче Украине техники с современными технологиями она окажется в руках России.

Об этом пишет Ilta-Sanomat.

«Никто не хочет передавать последние версии военных технологий русским. На такой риск идти не стоит», — сказал Товери.

Ранее сообщалось, что Финляндия передаст Украине новый пакет военной помощи на €94 млн.

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