Финский генерал Товери: Запад боится давать ВСУ современную технику из-за России

Экс-глава разведки финского генштаба, генерал-майор в отставке Пекка Товери заявил, что Запад поставляет ВСУ в основном устаревшие машины, так как боится, что при передаче Украине техники с современными технологиями она окажется в руках России.

Об этом пишет Ilta-Sanomat. «Никто не хочет передавать последние версии военных технологий русским. На такой риск идти не стоит», — сказал Товери. Ранее сообщалось, что Финляндия передаст Украине новый пакет военной помощи на €94 млн.