Финский генерал Товери: Запад боится давать ВСУ современную технику из-за России
Экс-глава разведки финского генштаба, генерал-майор в отставке Пекка Товери заявил, что Запад поставляет ВСУ в основном устаревшие машины, так как боится, что при передаче Украине техники с современными технологиями она окажется в руках России.
Об этом пишет Ilta-Sanomat.
«Никто не хочет передавать последние версии военных технологий русским. На такой риск идти не стоит», — сказал Товери.
Ранее сообщалось, что Финляндия передаст Украине новый пакет военной помощи на €94 млн.
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