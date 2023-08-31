Экономист Сакс: США создали условия для конфликта на Украине ещё до Путина

Условия для украинского конфликта были созданы Соединёнными Штатами ещё в 1990-е годы, считает американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Тридцать лет назад США пообещали Михаилу Горбачёву, что, когда Варшавский договор был упразднён в 1990 году, НАТО ни на дюйм не продвинется на восток», — сказал он на своём YouTube-канале.

К сожалению, США начали нарушать своё обещание и планировать расширять НАТО до самой Украины уже в начале 90-х, подчеркнул профессор.

«По моему мнению, это самая большая ошибка, которую совершили США», — сказал Сакс.

Этот шаг подорвал доверие между Вашингтоном и Москвой и создал условия для украинского конфликта, добавил он.

«Всё это началось ещё до Путина... Основанием послужила убеждённость Америки в концепции однополярного мира. Эта убеждённость была ошибочной, опасной и провокационной», — подытожил известный экономист.

Сакс также подчеркнул, что конфликт на Украине начался с момента государственного переворота в 2014 году, когда был свергнут президент Виктор Янукович.

Ранее Джеффри Сакс выразил мнение, что президент США Джо Байден недооценил готовность России отстаивать собственные интересы.