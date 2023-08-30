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Захарова: Лавров может обсудить зерновую сделку на встречах саммита G20

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «360» заявила, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров может обсудить тему зерновой сделки во время двусторонних встреч на саммите G20.
Захарова: Лавров может обсудить зерновую сделку на встречах саммита G20
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

По её словам, на саммите планируются не только пленарные заседания, но и двусторонние встречи.

«Я думаю, что, возможно, и эта тема (зерновая сделка. — RT) в ходе двусторонних встреч будет подниматься», — сказала Захарова.

Ранее в ведомстве сообщили, что Лавров в ходе предстоящих переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом намерен напомнить, что Москва считает все идущие на Украину суда потенциальными перевозчиками военных грузов.

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