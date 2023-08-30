Захарова: Лавров может обсудить зерновую сделку на встречах саммита G20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «360» заявила, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров может обсудить тему зерновой сделки во время двусторонних встреч на саммите G20.

Об этом пишет ТАСС.

По её словам, на саммите планируются не только пленарные заседания, но и двусторонние встречи.

«Я думаю, что, возможно, и эта тема (зерновая сделка. — RT) в ходе двусторонних встреч будет подниматься», — сказала Захарова.

Ранее в ведомстве сообщили, что Лавров в ходе предстоящих переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом намерен напомнить, что Москва считает все идущие на Украину суда потенциальными перевозчиками военных грузов.