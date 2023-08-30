Захарова: Лавров может обсудить зерновую сделку на встречах саммита G20
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
По её словам, на саммите планируются не только пленарные заседания, но и двусторонние встречи.
«Я думаю, что, возможно, и эта тема (зерновая сделка. — RT) в ходе двусторонних встреч будет подниматься», — сказала Захарова.
Ранее в ведомстве сообщили, что Лавров в ходе предстоящих переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом намерен напомнить, что Москва считает все идущие на Украину суда потенциальными перевозчиками военных грузов.