DWN: производящий танки Leopard концерн Rheinmetall понёс ущерб из-за Украины
Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
«Международная конкуренция догоняет и лишает немецкого танкостроителя важных заказов», — передаёт РИА Новости.
В статье отметили, что отправку Киеву немецких Leopard 2 на Западе преподносили как «переломный момент», однако в результате они не смогли проявить себя.
Кроме того, по данным агентства, Rheinmetall столкнулся с появлением серьёзных конкурентов в лице южнокорейских производителей.
Ранее сообщалось, что Rheinmetall в ближайшее время намерен начать обслуживание танков на Украине.
Также глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Запад истощил запасы оружия для Украины.