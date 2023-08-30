DWN: производящий танки Leopard концерн Rheinmetall понёс ущерб из-за Украины

Немецкий концерн Rheinmetall, производящий в том числе танки Leopard 2, частично потерял свой статус производителя «чудо-оружия» из-за потерь на Украине и международной конкуренции.

Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Международная конкуренция догоняет и лишает немецкого танкостроителя важных заказов», — передаёт РИА Новости.

В статье отметили, что отправку Киеву немецких Leopard 2 на Западе преподносили как «переломный момент», однако в результате они не смогли проявить себя.

Кроме того, по данным агентства, Rheinmetall столкнулся с появлением серьёзных конкурентов в лице южнокорейских производителей.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall в ближайшее время намерен начать обслуживание танков на Украине.

Также глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Запад истощил запасы оружия для Украины.