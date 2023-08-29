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Сийярто: ошибки ЕС в отношении конфликта на Украине ослабили безопасность союза

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ошибочные решения Европейского союза, в том числе в отношении конфликта на Украине, привели к ослаблению ЕС.
Сийярто: ошибки ЕС в отношении конфликта на Украине ослабили безопасность союза
  • РИА Новости

Как указывает ТАСС, об этом он сказал в рамках своего выступления на стратегическом форуме в городе Блед в Словении.

По его словам, в результате допущенных ошибок «ЕС в последние годы значительно ослаб», а вместе с этим в «плохом состоянии» находится и процесс принятия решений в объединении.

По словам Сийярто, это нашло отражение в трёх важных областях: безопасности, экономике и энергетике. Он отметил, что нельзя говорить о мирном разрешении конфликта на Украине, не получив при этом ярлык «российского шпиона». Говоря об экономической стороне вопроса, отметил снижение ВВП ЕС, а при упоминании энергетики — ослабление энергетической безопасности союза.

Ранее Сийярто заявил, что политики ЕС не признают провала санкций.

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