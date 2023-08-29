Президент Румынии заявил о необходимости расширить присутствие США в регионе
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Об этом румынский президент сказал в ходе встречи с дипломатами Румынии.
Йоханнис отметил необходимость углубления партнёрства с Вашингтоном.
«Хотим расширить присутствие американцев в нашем регионе под разными аспектами: военными, экономическими, энергетическими», — приводит его слова Sputnik Молдова.
Ранее стало известно, что в небе над Румынией и Чёрным морем 22 августа зафиксировали рекордное число самолётов-разведчиков стран НАТО.