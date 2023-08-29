В МИД Франции призвали противостоять правым настроениям в Европе

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала противостоять правым настроениям в Европе.

Соответствующее заявление она сделала на совещании с главами французских дипломатических миссий по всему миру.

«В то время как крайне правые плетут свои сети по всему континенту, мы должны вместе создать позитивный и амбициозный проект европейского развития», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что проект европейского будущего должен быть «максимально конкретным».

«Мы должны продемонстрировать, что замкнутость на своих национальных проблемах противоречит общим интересам», — добавила министр.

Ранее немецкие СМИ писали, что количество протестов правых в Германии за первые шесть месяцев 2023 года увеличилось более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.