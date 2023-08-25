Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия выпускает в семь раз больше боеприпасов, чем ВСУ

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что Россия выпускает в семь раз больше боеприпасов, чем ВСУ.

«Россия выпускает в пять — семь раз больше артиллерийских снарядов, чем украинцы», — сказал Джонсон.

По его словам, в связи с этим Украина несёт в разы больше потерь.

Об этом, как отметил экс-агент, свидетельствуют спутниковые кадры могил и количество новых кладбищ.

Ранее Джонсон заявил, что украинского президента Владимира Зеленского могут убить из-за отказа от мира с Россией.

Также, по словам экс-разведчика США Скотта Риттера, ВСУ придётся отступить за Днепр из-за потерь.