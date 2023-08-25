Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия выпускает в семь раз больше боеприпасов, чем ВСУ
«Россия выпускает в пять — семь раз больше артиллерийских снарядов, чем украинцы», — сказал Джонсон.
По его словам, в связи с этим Украина несёт в разы больше потерь.
Об этом, как отметил экс-агент, свидетельствуют спутниковые кадры могил и количество новых кладбищ.
Ранее Джонсон заявил, что украинского президента Владимира Зеленского могут убить из-за отказа от мира с Россией.
Также, по словам экс-разведчика США Скотта Риттера, ВСУ придётся отступить за Днепр из-за потерь.