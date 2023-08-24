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BZ: Шольц не имеет права оскорблять противников поддержки Украины

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Канцлер Германии Олаф Шольц не имеет права оскорблять тех, кто против поддержки Украины, заявила журналистка Рут Шнеебергер.

Она отметила, что Шольц проявил недопустимую бестактность в ходе выступления в Мюнхене, когда назвал сторонников мирного урегулирования на Украине «падшими ангелами из ада».

«Олафу Шольцу повезло, что люди не воспринимают его слишком серьёзно, иначе его нынешняя оплошность давно бы влетела ему в копеечку», — написала Шнеебергер в статье для Berliner Zeitung.

Журналистка добавила, что, по данным опросов, большая часть населения страны недовольна канцлером.

Ранее газета Die Zeit со ссылкой на результаты соцопроса ARD Germany сообщила, что более половины опрошенных немцев высказались против поставки Киеву крылатых ракет Taurus.

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