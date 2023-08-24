Telegraph: в Британии начали собирать средства для убившей семь детей медсестры

В Великобритании началась кампания по поддержке медсестры Люси Летби, которая была осуждена на пожизненное заключение за убийство семерых младенцев, сообщает издание The Telegraph.

«Суд над Люси Летби, возможно, представляет собой самую большую судебную ошибку, которую когда-либо видела Великобритания», — цитирует издание заявление на странице для сбора средств.

Активисты отмечают, что хотят обеспечить Летби справедливый суд, в ходе которого будут получены достоверные доказательства.

Также сообщается, что идёт работа по созданию группы учёных, активистов и юристов, которая поможет с апелляцией.

Ранее Летби признали виновной в убийстве младенцев во время работы в больнице города Честер в графстве Чешир в Великобритании с июня 2015 по июнь 2016 года.

Королевский суд Манчестера заслушал показания более 240 свидетелей и решил признать задержанную виновной по семи пунктам обвинения в убийстве и покушении на убийство ещё шести человек.