Telegraph: в Британии начали собирать средства для убившей семь детей медсестры
«Суд над Люси Летби, возможно, представляет собой самую большую судебную ошибку, которую когда-либо видела Великобритания», — цитирует издание заявление на странице для сбора средств.
Активисты отмечают, что хотят обеспечить Летби справедливый суд, в ходе которого будут получены достоверные доказательства.
Также сообщается, что идёт работа по созданию группы учёных, активистов и юристов, которая поможет с апелляцией.
Ранее Летби признали виновной в убийстве младенцев во время работы в больнице города Честер в графстве Чешир в Великобритании с июня 2015 по июнь 2016 года.
Королевский суд Манчестера заслушал показания более 240 свидетелей и решил признать задержанную виновной по семи пунктам обвинения в убийстве и покушении на убийство ещё шести человек.