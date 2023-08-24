Reuters: британский парламент оправдал нарушение министерского кодекса Сунаком

Британский премьер-министр Риши Сунак нарушил кодекс, устанавливающий стандарты поведения министров, «непреднамеренно», когда должным образом не задекларировал долю своей жены в компании по уходу за детьми, сообщает агентство Reuters со ссылкой на комиссара британского парламента по стандартам Дэниела Гринберга.

«Рассмотрев имеющуюся у меня информацию, я решил, что нарушение кодекса было непреднамеренным... Я подтверждаю, что вопрос закрыт», — приводит агентство слова Гринберга.

Он выразил мнение, что Сунак не понял правил регистрации и декларирования интересов.

Ранее британский премьер подвергся насмешкам во время посещения пивного фестиваля в Лондоне, на который он пришёл для продвижения новой политики в отношении алкогольных акцизов.