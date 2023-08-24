Reuters: британский парламент оправдал нарушение министерского кодекса Сунаком
«Рассмотрев имеющуюся у меня информацию, я решил, что нарушение кодекса было непреднамеренным... Я подтверждаю, что вопрос закрыт», — приводит агентство слова Гринберга.
Он выразил мнение, что Сунак не понял правил регистрации и декларирования интересов.
Ранее британский премьер подвергся насмешкам во время посещения пивного фестиваля в Лондоне, на который он пришёл для продвижения новой политики в отношении алкогольных акцизов.