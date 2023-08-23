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Президент ЮАР 24 августа объявит список стран, которые будут приняты в БРИКС

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса в четверг, 24 августа, объявит список стран, которые будут приняты в БРИКС.
Президент ЮАР 24 августа объявит список стран, которые будут приняты в БРИКС
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил шерпа Южно-Африканской Республики Анил Суклал.

Он подчеркнул, что расширение БРИКС должно происходить, исходя из аккуратно обдуманных позиций. Этот вопрос обсудили лидеры организации.

«Завтра с утра у них будет ещё встреча, чтобы финализировать список стран, а потом будет пресс-конференция завтра утром, где президент Рамапоса формально объявит список стран, насчёт которого пришли к согласию все члены БРИКС», — сказал он ТАСС.

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что страны — члены БРИКС приняли документ, устанавливающий параметры расширения сообщества.

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