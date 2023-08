Захарова назвала низкопробным вымыслом слова главы МИД Франции о России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала низкопробным вымыслом слова главы МИД Франции Катрин Колонны о том, что Москва якобы «использует голод как оружие».

По её словам, министр неуважительно относится к читателям кенийского издания The Star и индийского The Times of India, транслируя «самые низкопробные вымыслы, выворачивая реальность наизнанку».

«Со своей стороны Россия, доля которой на мировом рынке пшеницы составляет 20%, в прошлом году экспортировала 60 млн т», — говорится в заявлении МИД России в Telegram.

Захарова подчеркнула, что Россия вносит существенный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

Ранее сообщалось, что начальная партия безвозмездных поставок зерна России в нуждающиеся африканские страны может быть доставлена в ближайшее время.