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Захарова назвала низкопробным вымыслом слова главы МИД Франции о России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала низкопробным вымыслом слова главы МИД Франции Катрин Колонны о том, что Москва якобы «использует голод как оружие».
Захарова назвала низкопробным вымыслом слова главы МИД Франции о России
  • РИА Новости

По её словам, министр неуважительно относится к читателям кенийского издания The Star и индийского The Times of India, транслируя «самые низкопробные вымыслы, выворачивая реальность наизнанку».

«Со своей стороны Россия, доля которой на мировом рынке пшеницы составляет 20%, в прошлом году экспортировала 60 млн т», — говорится в заявлении МИД России в Telegram.

Захарова подчеркнула, что Россия вносит существенный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

Ранее сообщалось, что начальная партия безвозмездных поставок зерна России в нуждающиеся африканские страны может быть доставлена в ближайшее время.

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