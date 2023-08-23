Сенатор Карасин — о БРИКС: людям надоело жить в однополярном мире

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам, участник российской делегации на 78-й Генассамблее ООН Григорий Карасин прокомментировал открывшийся 22 августа саммит БРИКС.

В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что наряду с пятью основными членами объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) приехали представители ещё более 30 государств.

«Это показывает, что людям надоело жить в однополярном мире, что конструктивные подходы, на которые опирается в своей дипломатической работе Россия, играют всё большую роль в международной повестке», — сказал Карасин.

Как напомнил сенатор, в своё время именно Россия выступила инициатором создания объединения Россия — Индия — Китай (РИК), которое затем преобразовалось в БРИКС.

Ранее политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал инициативу банка БРИКС начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии.