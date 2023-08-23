Польша предложила гражданам США уехать из Белоруссии через свою территорию

Варшава предложила американцам воспользоваться своей территорией, чтобы срочно уехать из Белоруссии.

Об этом заявила польская пограничная стража в соцсети Х (бывш. Twitter. — RT).

Сообщается, что граждане США могут въехать на территорию Польши через пограничный переход в Тересполе на фоне обращения американского посольства с просьбой срочно покинуть Белоруссию.

Ранее посольство США призвало своих граждан немедленно покинуть Белоруссию. Там напомнили, что Литва 18 августа закрыла пограничные переходы с Белоруссией в Шумскасе (Лоша) и Твярячюсе (Видзы), а остальные переходы открыты.