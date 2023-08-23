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Польша предложила гражданам США уехать из Белоруссии через свою территорию

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Варшава предложила американцам воспользоваться своей территорией, чтобы срочно уехать из Белоруссии.
Польша предложила гражданам США уехать из Белоруссии через свою территорию
  • AP

Об этом заявила польская пограничная стража в соцсети Х (бывш. Twitter. — RT).

Сообщается, что граждане США могут въехать на территорию Польши через пограничный переход в Тересполе на фоне обращения американского посольства с просьбой срочно покинуть Белоруссию.

Ранее посольство США призвало своих граждан немедленно покинуть Белоруссию. Там напомнили, что Литва 18 августа закрыла пограничные переходы с Белоруссией в Шумскасе (Лоша) и Твярячюсе (Видзы), а остальные переходы открыты.

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