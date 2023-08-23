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YLE: в Финляндии сообщили о всплывшей российской подлодке у города Ханко

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Финское издание YLE со ссылкой на очевидцев сообщило, что вечером 22 августа неподалёку от города Ханко якобы всплыла российская подлодка.
YLE: в Финляндии сообщили о всплывшей российской подлодке у города Ханко
  • Gettyimages.ru

«Подводная лодка, плавающая в надводном положении, привлекла внимание пассажиров судна во вторник ранним вечером у берегов Ханко…. Командир Ансси Мункки из Университета национальной обороны распознал судно», — говорится в сообщении.

Издание утверждает, что речь идёт о подводной лодке класса «Кило».

Ранее Минобороны России сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подлодка США типа Virginia.

После обнаружения подлодки её экипажу было приказано «всплыть немедленно». Экипаж судна требование проигнорировал, после чего российский фрегат применил специальные средства, а субмарина с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

Впоследствии Министерство обороны России вызвало военного атташе США. Ему вручили ноту в связи с нарушением американской подлодкой границ российских территориальных вод.

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