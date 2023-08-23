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Экономист Сакс: Байден недооценил решимость России защищать свои интересы

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Президент США Джо Байден недооценил готовность России отстаивать собственные интересы, заявил американский экономист Джеффри Сакс.

Он отметил, что США подталкивали Украину к вступлению в НАТО, на что Россия не могла согласиться.

В Вашингтоне действия Москвы сочли блефом, полагая, что у России нет выбора, кроме как подчиниться воле США.

«Но этого не произошло, Байден, к сожалению, не очень умный человек, и его команда не очень умна. Обама был умнее Байдена», — сказал Сакс на своём YouTube-канале.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила Байдена в поддержке Украины, а не пострадавших на Гавайях.

До этого Байден запросил у конгресса $13,1 млрд дополнительной военной помощи Украине.

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