Белый дом: США знали про мощность линии обороны России до наступления ВСУ
Такое заявление сделал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Украинцы были в курсе, мы были в курсе мощности российской обороны, но в конце концов существует большое различие между планированием и реальностью, когда речь идёт о любом конфликте», — цитирует его ТАСС.
Салливан также сообщил, что в Белом доме не считают нынешнюю ситуацию в украинском конфликте тупиковой, а Пентагон продолжит отправлять Киеву средства поддержки.
Ранее он выразил уверенность, что американский конгресс поддержит запрос президента США Джо Байдена о выделении средств Киеву.