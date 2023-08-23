Белый дом: США знали про мощность линии обороны России до наступления ВСУ

Вашингтон был в курсе мощности линии обороны российской армии перед началом контрнаступления подразделений ВСУ.

Такое заявление сделал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Украинцы были в курсе, мы были в курсе мощности российской обороны, но в конце концов существует большое различие между планированием и реальностью, когда речь идёт о любом конфликте», — цитирует его ТАСС.

Салливан также сообщил, что в Белом доме не считают нынешнюю ситуацию в украинском конфликте тупиковой, а Пентагон продолжит отправлять Киеву средства поддержки.

Ранее он выразил уверенность, что американский конгресс поддержит запрос президента США Джо Байдена о выделении средств Киеву.