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Белый дом: США знали про мощность линии обороны России до наступления ВСУ

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Вашингтон был в курсе мощности линии обороны российской армии перед началом контрнаступления подразделений ВСУ.

Такое заявление сделал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Украинцы были в курсе, мы были в курсе мощности российской обороны, но в конце концов существует большое различие между планированием и реальностью, когда речь идёт о любом конфликте», — цитирует его ТАСС.

Салливан также сообщил, что в Белом доме не считают нынешнюю ситуацию в украинском конфликте тупиковой, а Пентагон продолжит отправлять Киеву средства поддержки.

Ранее он выразил уверенность, что американский конгресс поддержит запрос президента США Джо Байдена о выделении средств Киеву.

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