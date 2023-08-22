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Белый дом: США не считают, что конфликт на Украине зашёл в тупик

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В Белом доме заявили, что Соединённые Штаты не считают, что конфликт на Украине зашёл в тупик.
Белый дом: США не считают, что конфликт на Украине зашёл в тупик
  • РИА Новости

Соответствующее заявление сделал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе онлайн-брифинга.

«Нет, мы не считаем, что конфликт зашёл в тупик», — приводит слова Салливана ТАСС.

Также он заявил, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев в его усилиях.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пройдёт некоторое время, западные власти устанут и будут умолять о переговорах по Украине.

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