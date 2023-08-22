В таможне заявили о росте потока транспорта через границу КНР и Приморья

Пресс-служба Уссурийской таможни заявила, что с начала года через пункты пропуска Китая и Приморья прошло на 40% больше транспорта, чем за аналогичный период прошлого года.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40% увеличилось количество транспортных средств в автомобильных пунктах пропуска — до 80 тыс. транспортных средств», — цитирует заявление пресс-службы ТАСС.

Также утверждается, что объём импорта из Китая увеличился более чем в 1,5 раза, а экспорта из России — более чем в три раза.

Ранее стало известно, что экспорт легковых автомобилей и грузовиков из Китая в Россию в первой половине 2023 года вырос на 543%.

В марте посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что объём российско-китайского торгового оборота в 2022 году превысил $190 млрд.