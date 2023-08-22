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МИД России: Швейцария лишилась нейтралитета после присоединения к санкциям

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Швейцария отошла от принципа нейтралитета, присоединившись к 11-му пакету антироссийских санкций, заявили в МИД России.
МИД России: Швейцария лишилась нейтралитета после присоединения к санкциям
  • Gettyimages.ru

«Швейцарские власти могут как угодно убеждать себя и других в обратном, но практические шаги наглядно свидетельствуют, что Берн в полном объёме участвует в «санкционной войне» коллективного Запада против России», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Дипломат выразила сожаление в связи с тем, что власти Швейцарии избрали такой путь, лишивший её самобытности и статуса авторитетной площадки дипломатии.

Ранее федеральный совет Швейцарии сообщил, что страна присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза в отношении России.

23 июня Евросоюз официально утвердил 11-й пакет санкций против России.

В МИД России заявили, что российская сторона в ответ на санкции ЕС существенно расширила список представителей Европейского союза, которым запрещён въезд в страну.

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