Байден заявил, что чуть не потерял жену и кошку при пожаре в своём доме
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«Молния ударила в дом, в небольшое озеро снаружи дома, повредив проводку… короче говоря, я почти потерял мою жену, Corvette 67-го года и кошку», — сказал он.
При этом, как сообщает РИА Новости, в материалах американских СМИ о возгорании 2004 года говорится лишь о небольшом инциденте на кухне.
Ранее президенту США в очередной раз пришлось исправляться во время выступления, когда он оговорился о количестве чудес света.
22 июня Байден перепутал гимн США с гимном Индии на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Белом доме. Он положил руку на сердце и простоял так 15 секунд.