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Байден заявил, что чуть не потерял жену и кошку при пожаре в своём доме

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Президент США Джо Байден в ходе выступления на Гавайях рассказал, что при пожаре 19-летней давности в своём доме чуть не потерял свою жену, кошку и машину.
Байден заявил, что чуть не потерял жену и кошку при пожаре в своём доме
  • Gettyimages.ru

«Молния ударила в дом, в небольшое озеро снаружи дома, повредив проводку… короче говоря, я почти потерял мою жену, Corvette 67-го года и кошку», — сказал он.

При этом, как сообщает РИА Новости, в материалах американских СМИ о возгорании 2004 года говорится лишь о небольшом инциденте на кухне.

Ранее президенту США в очередной раз пришлось исправляться во время выступления, когда он оговорился о количестве чудес света.

22 июня Байден перепутал гимн США с гимном Индии на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Белом доме. Он положил руку на сердце и простоял так 15 секунд.

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