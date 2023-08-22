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Пентагон: Киев должен выполнить условия, чтобы США согласились на передачу F-16

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Украине необходимо соответствовать ряду критериев до того, как США дадут согласие на трансфер истребителей F-16, заявили в Пентагоне.

Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Отмечается, что среди критериев были названы обучение английскому языку, а также логистика на земле.

«Когда эти критерии будут выполнены, мы будем в состоянии одобрить трансфер», — заявили в министерстве.

Ранее в Минобороны Дании отметили, что Копенгаген разрешит Киеву использовать F-16 только на Украине.

Также экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что F-16 представляют опасность для Украины.

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