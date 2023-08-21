Telegraph: Ирландия положила конец своему нейтралитету из-за тайной помощи ВСУ

Ирландия оказывает тайную военную помощь Вооружённым силам Украины, несмотря на свой нейтральный статус. Об этом говорится в публикации The Daily Telegraph.

Издание со ссылкой на ирландские СМИ отмечает, что власти делают это втайне от жителей страны. По представленным данным, кабинет министров без огласки подписал постановление на помощь Киеву.

Также в секретном документе сказано, что Ирландия будет подготавливать украинских военнослужащих боевой подготовке и стрельбе.

«Это последний гвоздь в гроб даже претензии на военный нейтралитет Ирландии», — приводятся слова ирландского политика Германна Келли.

Ранее газета Irish Times сообщила, что ирландские депутаты раскритиковали планы по подготовке бойцов ВСУ, назвав их нарушением принципа нейтралитета.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.