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Telegraph: Ирландия положила конец своему нейтралитету из-за тайной помощи ВСУ

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Ирландия оказывает тайную военную помощь Вооружённым силам Украины, несмотря на свой нейтральный статус. Об этом говорится в публикации The Daily Telegraph.
Telegraph: Ирландия положила конец своему нейтралитету из-за тайной помощи ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Kerrison/In Pictures

Издание со ссылкой на ирландские СМИ отмечает, что власти делают это втайне от жителей страны. По представленным данным, кабинет министров без огласки подписал постановление на помощь Киеву.

Также в секретном документе сказано, что Ирландия будет подготавливать украинских военнослужащих боевой подготовке и стрельбе.

«Это последний гвоздь в гроб даже претензии на военный нейтралитет Ирландии», — приводятся слова ирландского политика Германна Келли.

Ранее газета Irish Times сообщила, что ирландские депутаты раскритиковали планы по подготовке бойцов ВСУ, назвав их нарушением принципа нейтралитета.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.

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