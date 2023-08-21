Telegraph: Ирландия положила конец своему нейтралитету из-за тайной помощи ВСУ
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Издание со ссылкой на ирландские СМИ отмечает, что власти делают это втайне от жителей страны. По представленным данным, кабинет министров без огласки подписал постановление на помощь Киеву.
Также в секретном документе сказано, что Ирландия будет подготавливать украинских военнослужащих боевой подготовке и стрельбе.
«Это последний гвоздь в гроб даже претензии на военный нейтралитет Ирландии», — приводятся слова ирландского политика Германна Келли.
Ранее газета Irish Times сообщила, что ирландские депутаты раскритиковали планы по подготовке бойцов ВСУ, назвав их нарушением принципа нейтралитета.
Перевод статьи предоставило ИноТВ.