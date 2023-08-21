Пентагон может разрешить калькуляторы на экзаменах из-за кризиса вербовки
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Об этом информирует телеканал Fox News со ссылкой на американское оборонное ведомство.
По данным телеканала, такое решение связано со стремлением Пентагона преодолеть беспрецедентный кризис вербовки, который продолжается в течение нескольких лет.
Как отметили в Минобороны США, нынешний экзамен, который определяет вид войск, в который будет зачислен новобранец, слишком сложный и представляет собой «серьёзное препятствие» для зачисления абитуриентов.