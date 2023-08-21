Пентагон может разрешить калькуляторы на экзаменах из-за кризиса вербовки

Пентагон может ввести новые правила сдачи вступительных экзаменов в университеты, предусматривающие возможность использования калькулятора.

Об этом информирует телеканал Fox News со ссылкой на американское оборонное ведомство.

По данным телеканала, такое решение связано со стремлением Пентагона преодолеть беспрецедентный кризис вербовки, который продолжается в течение нескольких лет.

Как отметили в Минобороны США, нынешний экзамен, который определяет вид войск, в который будет зачислен новобранец, слишком сложный и представляет собой «серьёзное препятствие» для зачисления абитуриентов.