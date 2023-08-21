Узнать больше

Пентагон может разрешить калькуляторы на экзаменах из-за кризиса вербовки

Короткая ссылка
Пентагон может ввести новые правила сдачи вступительных экзаменов в университеты, предусматривающие возможность использования калькулятора.
Пентагон может разрешить калькуляторы на экзаменах из-за кризиса вербовки
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом информирует телеканал Fox News со ссылкой на американское оборонное ведомство.

По данным телеканала, такое решение связано со стремлением Пентагона преодолеть беспрецедентный кризис вербовки, который продолжается в течение нескольких лет.

Как отметили в Минобороны США, нынешний экзамен, который определяет вид войск, в который будет зачислен новобранец, слишком сложный и представляет собой «серьёзное препятствие» для зачисления абитуриентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить